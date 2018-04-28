Будапешт, 28 апреля, 2018, 11:16 — ИА Регнум. Венгрия работает не по «указке» России, а исключительно в собственных интересах, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, сообщает 28 апреля «112 Украина».

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия «Поздравляю Вас, господин, соврамши!»

По его словам, украинские политики запустили «кампанию лжи» о том, что Венгрия действует против Киева якобы под российским влиянием.

«Мы с возмущением решительно отвергаем кампанию лжи, которую запустили украинские политики», — сказал Сийярто.

Он подчеркнул, что действия Будапешта обусловлены только желанием защитить права «150 тыс. закарпатских венгров». Венгрия уверена, что законы, принимаемые украинскими властями, нарушают права венгров на Украине.

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Также Сийярто добавил, что Будапешт надеется на большую солидарность в вопросе защиты прав национальных меньшинств от НАТО. Пока что, отметил глава венгерского МИД, альянс «делает поблажку» Украине за ее геополитическую позицию.

Напомним, Венгрия уже трижды блокировала саммиты Украина-НАТО. В первый раз заседание комиссии Украина-НАТО было заблокировано Будапештом в декабре 2017 года, второй раз — в феврале 2018 года, третий раз Венгрия заблокировала заседание министров иностранных дел стран НАТО и Украины в апреле.