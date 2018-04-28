Пхеньян, 28 апреля, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились положить конец войне, которая разделяла две страны почти 65 лет, сообщает 28 апреля агентство «Киодо».

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Во время межкорейского саммита в деревне Пханмунджом, расположенной на границе между двумя Кореями, стороны договорились о переходе от существующего перемирия к мирному соглашению уже в 2018 году.

В декларации, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи (КНДР), сказано, что Пхеньян готов пойти по пути полной денуклеаризации в целях достижения мира. В соответствии с документом, стороны организуют встречи министров обороны, прекратят взаимную пропаганду, соединят железные дороги и добьются решения вопроса разделенных семей.

Переговоры между руководителями двух стран стали первыми за более чем десять лет. Ранее официальные встречи на высшем уровне проводились только два раза, в 2000 и 2007 годах.

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Перед началом саммита южнокорейский президент по приглашению Ким Чен Ына символически пересек демаркационную линию, ступив на территорию КНДР примерно на три минуты. В свою очередь Ким Чен Ын, перейдя границу, стал первым лидером КНДР, посетившим территорию Южной Кореи с 1953 года.

Следующая встреча на высшем уровне, предположительно, состоится в Пхеньяне осенью 2018 года. За оставшееся время Ким Чен Ын намерен встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Напомним, лидер КНДР выдвинул два условия перемирия: сохранение политической системы и компенсация с американской стороны. От Вашингтона требуются твердые гарантии сохранения мира на Корейском полуострове в случае ядерного разоружения Северной Кореи.

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Корейская война 1950−1953 годов, в которой с одной стороны участвовали Южная Корея и США, а с другой — КНДР и Китай, завершилась подписанием перемирия, а не мирного соглашения.