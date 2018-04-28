Симферополь, 28 апреля, 2018, 07:16 — ИА Регнум. Замминистра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Вадим Первых прокомментировал заявление депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова о том, что у Российской Федерации необходимо отнять Крымский мост «в качестве контрибуции».

Цитата: Диафильм Про Иванушку-дурачка Студия Диафильм, Москва, 1968 г Медведь потешается над дураком

«Это популизм, — цитирует Первых РБК. — Это попытка истребовать компенсацию с бывших соотечественников».

По его словам, скорее жители полуострова должны требовать компенсации от властей Украины за «утраченные годы экономических возможностей, ущерб от блокад и языковой дискриминации».

27 апреля депутат Верховной рады Украины Рефат Чубаров («Блок Петра Порошенко») в интервью украинскому изданию «Обозреватель» заявил, что РФ должна отдать Киеву Крымский мост через Керченский пролив в «качестве контрибуции».

По его словам, российская сторона должна передать мост «консорциуму» в виде компенсации за «оккупацию» полуострова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Народное голосование стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г.

Пришедшие на Украине к власти националисты не признали результаты референдума и объявили блокаду полуострова.

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