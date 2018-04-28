Благовещенск, 28 апреля, 2018, 07:08 — ИА Регнум. В Амурской области из-за сильнейших лесных пожаров введён режим ЧС. Но справиться с огненной стихией пожарным пока не под силу. Местная епархия призвала молиться. Сейчас в храмах и монастырях региона проходят молебны об обильном дожде, в приходах, подворьях и обителях совершаются особые богослужения перед местными святынями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

skeeze Лесные пожары

Читайте также: Пожарная служба России при смерти: что показала трагедия в Кемерове

Дымом из Амурской области накрывает и соседний Хабаровский край.

Огнем сегодня охвачено порядка 80 тыс. гектаров леса. На борьбу с пожаром брошены 1200 местных специалистов, им на помощь прибыли еще 130 пожарных федерального резерва «Центральная база авиационной охраны лесов». На тушении пожара задействовано 217 единиц техники, пять воздушных судов МЧС России.

Губернатор области Александр Козлов в преддверии майских праздников обратился к жителям с просьбой не добавлять новых очагов пожара на пикниках, не разводить костры.

От огня в Амурской области уже пострадали люди. В результате пожара в Заречной Слободе сгорели 11 подворий, где проживали 27 человек, в том числе и 3 ребенка. В регионе открыт счет для помощи пострадавшим, компенсации погорельцам выплачивает и правительство области.

Огонь продолжает бушевать, жители — страдать, а епархия призывает молиться.

Измученные дымом амурчане оставляют в соцсетях ироничные записи.

«Какие молодцы! Вот сейчас помолятся и дождь пойдет, огонь потушит! Вот надо развивать это дело! Пусть всегда за погоду молятся. Пусть создают в РПЦ отдел по погоде. А еще надо обязательно отдел по ЖКХ, по здравоохранению, по финансам, по образованию, по культуре! Назначить начальников, определить план работы и — вперед!»

«А как же — на бога надейся, а сам не плошай? Но нам, видимо, уже кроме молитвы ничего не поможет».

Читайте также: Жители России оценили работу пожарных и МЧС

Как сообщало ИА REGNUM, менее половины жителей РФ, 41%, оценили работу противопожарной службы и МЧС страны как хорошую.

После трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове многочисленные проверки выявили плохое состояние пожарной службы России. Не хватает техники, не хватает специалистов.

Сами пожарные рассказали, что вынуждены экономить на ГСМ, на боевой спецодежде, которую они вынуждены носить не менее четырёх лет, тогда как реально она может служить не более полутора лет.

В апреле 2018 года сотрудники одной из пожарных частей Якутии объявили голодовку в связи со своим бедственным положением. Люди неоднократно обращались к главе Якутии, но ничего не менялось. Власти республики заявили, что голодающих пожарных нужно сократить, потому, что на их содержание в бюджете нет средств.

Пожарные сообщили, что после того, как они начали голодовку, на них начали оказывать беспрецедентное давление.

Читайте также: Беспредел в пожарных частях Якутии — верхушка федерального айсберга?