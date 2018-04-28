Пекин, 28 апреля, 2018, 06:59 — ИА Регнум. Одиннадцать городских парков Пекина и Музей садоводства и ландшафтной архитектуры ожидают увидеть 1,8 млн туристов в предстоящие трехдневные майские праздники, сообщает 27 апреля агентство Синьхуа.

Jakob Montrasio Общественная жизнь в КНР

Порядка двадцати культурных выставок пройдет в парках по всему городу. Будет также организованы специальные интерактивные развлекательные зоны с применением технологий виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR), сообщили в Пекинском муниципальном административном парковом центре.

Во избежание очередей за билетами, посетители имеют возможность приобрести их по интернету и пройти на территорию парков по специальным кодам в их мобильных телефонах.

Напомним, что в Китае, начиная с воскресенья, 29 апреля, начинается празднование Дня труда (Дня международной солидарности трудящихся), на который традиционно в страну приезжает большое количество туристов.