Якутск, 28 апреля, 2018, 07:01 — ИА Регнум. Глава МЧС России Владимир Пучков, выступая на конференции ведомства о перспективах развития пожарной охраны в России, нелестно отозвался об объявлявших голодовку сотрудниках пожарной части в Якутии. Суть его высказывания можно свести к тому, что пожаров за год на подведомственной им территории было слишком мало, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Пожарная часть, наши коллеги из солнечной Республики Якутия, которую я очень люблю. Один пожарный автомобиль, за год два раза выезжали на пожар. Ну и там были мелкие возгорания ещё, пару десятков. Один автомобиль, девять водителей. Радиус прикрытия возьмите: 20 км туда и 20 км обратно. За год 80 км получается. 9 водителей на 80 км. Это что, каждый из них по 10 км в год проехал? Так тут никакой зарплаты, друзья мои, никому не хватит. Сидящим, лежащим, дурака валяющим! Я бы на месте жены этого огнеборца корку хлеба бездельнику этому бы не давал», — заявил Владимир Пучков.

Жители Якутии не поняли посыла главы МЧС России.

«Это он так пожары устраивать предложил, чтоб зарплата огнеборцев выросла? Чем больше пожаров, тем больше километров. Следовательно, и зарплата выше?», «Они что, сами должны ходить и устраивать пожары для обеспечения себя работой?» — выражают недоумение люди.

«Чрезвычайные ситуации на то и чрезвычайные, не каждый день случаются», «Измерять километрами выезды пожарных — глупо. Важны реальная готовность и эффективность выезда в критической ситуации!» — напоминают Пучкову якутяне, также высказывая мнение, что «при его руководстве бардак и начался».

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Один из участников голодовки пожарных в части посёлка Кангалассы, руководитель независимого профсоюза Андрей Холтосунов сообщил, что глава МЧС не в курсе ситуации в подразделении, где проходила акция протеста.

«Он говорит, что 8 человек на одну машину, а у нас 2 машины и 8 водителей, — сообщил Холтосунов. По его словам, сотрудники части за год выезжали на пожары четыре раза, а не два, но да, к счастью, возгорания были не масштабные.

«В прошлом году было 11 выездов по статистике. А он что хочет, чтобы мы каждый день горели? О чем вообще человек говорит? Если выездов немного, то значит, ведется профилактическая работа. Это по аналогии с полицейским, который вышел на работу, а преступлений нет. Так это же хорошо! Значит, ведётся профилактика, — сказал Андрей Холтосунов ИА SakhaDay. — А то что мы с 2009 года не получали спецобмундирования, это Пучкова почему-то не волнует. Как и то, что на 30 тысяч рублей я не могу накормить семью в наших условиях, не могу позволить купить витамины, те же яблоки. Это совсем мало. И вообще Пучков нас не касается. Мы к МЧС не относимся, у нас Республиканская противопожарная служба».

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля 10 сотрудников подведомственного противопожарной службе Якутии подразделения в Кангалассах объявили голодовку. Люди требовали платить им зарплату за фактически проведённые на сменах часы (а не за 140 вместо 192), обеспечивать их всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты (одна каска делилась на двоих, а зимой приходилось тушить пожары в летних резиновых сапогах), выдавать ГСМ в полном объёме (в том числе на учебные объезды), финансировать ремонт части и пожарных автоцистерн (работники «скидывались» на эти цели из своих зарплат) и восстановить в должностях сотрудников, уволенных в попытках отстоять свои права на нормальные условия труда.

После завершения акции протеста об аналогичных нарушениях (кроме зарплатных) начали сообщать также сотрудники пожарных частей Якутии, подведомственных МЧС. Пожарные жалуются на отсутствие финансирования ремонта и снабжения подразделений, нехватку ГСМ, в результате которой фактически не осуществляются учебные объезды и обследования зданий массового пребывания людей.

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Напомним, кемеровские пожарные рассказали газете «Коммерсантъ» о том, что пожарно-тактические занятия уже два года проводятся без выезда на объект — ради экономии топлива. В том числе тушение пожара в ТЦ «Зимняя вишня» отрабатывали в части на классной доске. На пожаре там 25 марта погибли 60 человек, в том числе 41 ребёнок.

Режиссёр Никита Михалков анализировал причины трагедии в программе «Бесогон ТВ». где сообщалось о снижении эффективности тушения пожаров в России из-за оптимизации в пожарных частях.

«В первую очередь к ущербным решениям министерства необходимо отнести бездумный и бездарный подход так называемой «оптимизации» расходов на текущее содержание и повышение эффективности расходов, который свёлся к массовому увольнению в 2015—2016 годах сотрудников Федеральной противопожарной службы, в результате чего образовалась брешь почти в 60 тысяч «штыков» и были обескровлены боевые расчёты реагирующих подразделений. Как итог этого — неэффективное тушение пожаров», — в том числе говорилось в программе. Владимир Пучков заявил, что эта информация не соответствуют действительности.