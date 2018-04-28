Новосибирск, 28 апреля, 2018, 06:48 — ИА Регнум. На ремонт здания мэрии Новосибирска планируется потратить почти 13,5 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Хозяйственное управление города уже объявило электронный аукцион. Муниципальный контракт будет заключен в июне, его начальная цена — 13 млн 457 тыс. рублей. Работы должны быть завершены к концу сентября.

Novo-sibirsk.ru Мэрия Новосибирска

Что входит в перечень работ за такую сумму? Реставрировать планируется как южный (ул. Щетинкина), так и северный (ул. Депутатская) фасад «Здания Промбанка». Будут заделаны трещины, реставрирована декоративная штукатурка стен, реставрированы и восстановлены лепные изделия, восстановлена входная группа, заменены металлические покрытия.

Как отмечают в мэрии Новосибирска, в январе 2017 года зданию на Красном проспекте, 34 исполнилось 90 лет.

«По причине длительной эксплуатации без проведения ремонта состояние наружного отделочного штукатурного слоя, а также скульптурного бетона ежегодно ухудшалось. В весенне-летний период 2016 года началось массовое обрушение участков штукатурки фасада. Было принято решение о выделении средств на выполнение реставрационных работ по ремонту фасадов», — отметили в пресс-службе городской администрации.

Обследованием и разработкой научно-проектной документации в 2017 году занимался Томский государственный архитектурно-строительный университет. Обследование показало дефекты наружного штукатурного слоя. В мае того же года проведена государственная историко-культурная экспертиза разработанной проектной документации, которая дала положительное заключение. В июне документация была согласована с управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

Как выяснилось, ранее уже были проведены торги по выбору подрядной организации и даже заключён муниципальный контракт с компанией «Стройпроектсервис». Но подрядчик своевременно не приступил к ремонтным работам, он даже не разработал проект производства работ, не закупил необходимые материалы и не озаботился бригадой работников. В итоге, через суд контракт был расторгнут.

Отметим, что здание мэрии, которое изначально является зданием Промышленного банка СССР, было заложено ещё в 1925 году (объёмом 34 тысячи кубических метров и стоимостью в 750 тысяч рублей), а закончено строительство к 1927 году. Строилось оно по проекту москвичей: инженера-архитектора Швидковского и архитектора-художника Гольца. В 1937 году трёхэтажное здание надстроили на два этажа. В 1954 году была проведена реконструкция здания в неоклассических формах по проекту архитекторов Н. Кузьмина и В. Добролюбова. Постановлением совета министров РСФСР от 4 декабря 1974 года «Здание Промбанка» поставлено на государственную охрану в качестве объекта культурного наследия федерального значения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, так называемые, реставрационные работы были проведены в другом объекте культурного наследия федерального значения — Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета. Стоимость проведённого в 2015 году ремонта составила более 300 млн рублей, но «последствий» от него оказалось гораздо больше.

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Как оказалось (и это выяснилось уже после ремонта) многие работы проводились без разрешительной документации.

А в мае 2016 года руководство театра и вовсе пыталось изменить предмет охраны в НГАТОиБ, выведя из-под охраны часть интерьеров.

Через год, в мае 2017 года, стало известно, что руководство Оперного театра ищет подрядчика для проведения комплексного технического обследования и разработки научно-проектной документации по сохранению памятника архитектуры федерального значения. Цена контракта составляла почти 38,2 млн рублей.