Владивосток, 28 апреля, 2018, 06:11 — ИА Регнум. Рыболовный траулер «Механик Романча» пять суток простоял на рейде Находки. Портовые власти отказывались ставить судно к причалу по причине нахождения на судне троих щенков. Их беременную мать матрос траулера Виктор Кучеренок вытащил из моря в районе Южной Кореи. Собака родила щенков и погибла. Матрос выходил животных сам. Но теперь жизни щенков угрожает опасность, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

haidi2002 Щенки

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«Матрос спас собаку, но собака погибла, успев оставить троих щенков. Моряк выхаживал их, из пипетки кормил. В Южной Корее щенков обследовали ветеринары, сделали прививки, выправили все нужные документы. Песики чувствуют себя хорошо. Но вот траулер пришел в Россию, в Находку. И таможня по предписанию Россельхознадзора запретила судну постановку к причалу на том основании, что по российским законам ввозить можно не более двух щенков, что щенкам не хватает прививок и они могут угрожать здоровью людей. Это в Находке-то, где люди круглые сутки дышат угольной пылью и никого это особо не беспокоит! А спасенных собачек — три. И что делать? Убить одного щенка, чтобы соблюсти российские законы? Судно пять дней стояло на рейде. Экипаж взвинченный, у многих пропали билеты, купленные на самолет и поезд, чтобы ехать домой. Судовладелец терпит убытки. Матросу Виктору Кучеренку капитан сказал: «выбрасывай щенков за борт!». Матрос сказал, что следом прыгнет сам. Человек сейчас находится в очень подавленном состоянии», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM руководитель благотворительного фонда защиты животных «Пес и кот» Елена Чугунова.

После таких новостей зоозащитники предупредили капитана: если хоть с одним щенком что-то случится, последуют обращения в прокуратуру и суд.

«В ходе очень долгих и очень нервных переговоров удалось добиться того, что теперь щенкам предписано сделать еще одну прививку. Потом карантин — 10 дней. Но видите ли, какое дело. В порту Находки, где очень много всевозможных контролеров, никому и в голову не пришло создать пункт карантина для животных. И капитану траулера теперь предписано содержать на период карантина щенков на судне. Но судно не может стоять в порту 10 дней! Это огромные убытки. Мы договорились с ветеринарной клиникой «Алекс» в Находке, они готовы взять щенков на карантин. Но власти пока молчат. Мы очень боимся, что с щенками что-то случится. Пока ждем решения властей», — добавила Елена Чугунова.

Собаки, избежавшие страшной участи в открытом море, родившиеся на борту судна, ничего не подозревают о том, какую участь приготовила им негостеприимная Россия. Они доверяют людям — ведь человек спас их, заботится, кормит. Они беззаботно бегают по палубе, преданно заглядывая в глаза морякам.

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Всё-таки очень странно всё устроено в нашей стране. Общественность во всех регионах России писала гневные письма, требуя наказать «хабаровских живодерок». И государство общественность поддержало. И депутаты, и чиновники выступали по телевидению, призывая никогда больше не допустить подобного, покарать живодеров по всей строгости закона. Но вот в международном дальневосточном порту Находка никому в голову не пришло обустроить специальный карантинный пункт для животных. Никому в голову не пришло заключить хотя бы договор с ветеринарной клиникой для содержания животных на карантине.

Как рассказала Елена Чугунова, портовые власти изначально настаивали на том, чтобы щенков отправили обратно в Южную Корею на другом судне. Но в Южной Корее их наверняка усыпили бы. Зато находкинскому Россельхознадзору — гора с плеч, не надо было бы ни о чем думать, ни о чем заботиться.

На встречу с зоозащитниками представители Россельхознадзора не пришли.

Десятки неравнодушных людей в Находке хотят взять щенков к себе. Но для этого им необходимо покинуть борт траулера.

Понятно, что моряк, спасший щенков, знал, что приобретение за границей щенков и ввоз их в РФ — процедура сложная, требующая хлопот и затрат. Но ситуация вышла совершенно иная — он просто спас щенков, без него они бы погибли. Законодательство РФ гуманизм не учитывает?

Как сообщало ИА REGNUM, дело живодерок в Хабаровске всколыхнуло всю страну. За издевательство над несчастными собаками и кошками преступницы отправились в колонию. Однако зоозащитники сочли приговор в три и четыре года лишения свободы слишком мягким и потребовали его ужесточить.