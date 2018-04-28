Москва, 28 апреля, 2018, 04:12 — ИА Регнум. Встреча американского президента Дональда Трампа с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, вероятнее всего, пройдет в Монголии, 28 апреля со ссылкой на источники в российских и южнокорейских дипломатических кругах пишет газета «Известия».

Rusjev.net Руководитель КНДР Ким Чен Ын

Высокопоставленный южнокорейских дипломат сказал:

«Сейчас очень высока вероятность того, что это будет именно Монголия. В Пхеньян, куда Ким приглашал Трампа, последний ехать не хочет по внутриполитическим соображениям, а Ким не поедет в Сеул».

Напомним, 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом впервые за десять с лишним лет состоялись переговоры глав Северной и Южной Кореи.

В ходе встречи Ким и южнокорейский президент Мун Чжэ Ин обсудили двусторонние отношения и договорились о подписании в течение года мирного договора, подводящего черту под Корейской войной.

Комментируя это событие, Трамп заявил, что рад окончанию войны. Он заявил, что «с нетерпением ждет» встречи с Кимом, но не хочет «повторять ошибки» своих предшественников, идя на ослабление давления против Пхеньяна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этот же день Трамп заявил, что сейчас рассматриваются «две или три» площадки для проведения переговоров.

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