Тель-Авив, Израиль, 28 апреля, 2018, 02:50 — ИА Регнум. Шесть морских объектов палестинского движения ХАМАС атакованы ВВС Израиля, сообщили в пресс-службе израильского оборонного ведомства.

Фото из открытых источников Истребитель F-16 израильских ВВС

Израильские военные отметили, что поразили все шесть целей ХАМАС. Атакованные объекты находятся около побережья Газы.

В израильской армии пояснили, что это было сделано «в ответ на террористическую активность и попытку осуществить массовый прорыв на израильскую территорию». Речь идет о попытке активистов ХАМАС зайти на территорию Израиля в ходе акций протеста на границе Газы.

Израильская сторона утверждает, что палестинцы пытались применить против военных взрывные устройства, ручные гранаты и бутылки с зажигательной смесью».

Напомним, на границе Газы и Израиля палестинцы с конца марта проводят «Великий марш возвращения». В ходе протестов происходят столкновения представителей ХАМАС и военнослужащими Армии обороны Израиля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 апреля несколько человек получили ранения в результате артобстрела Израилем сектора Газа. В порту Газы разрушено несколько зданий.