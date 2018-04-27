Брюссель, 28 апреля, 2018, 02:00 — ИА Регнум. Евросоюз вновь подчеркивает необходимость скорейшего разрешения внутриполитического кризиса в Армении посредством диалога, отмечая, что в этом должны участвовать все заинтересованные стороны внутриполитического поля. Об этом в интервью «Радио Азатутюн» заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

На вопрос о реакции Брюсселя в связи с повторным отказом исполняющего обязанности премьер-министра Карена Карапетяна от переговоров с лидером оппозиции, пресс-секретарь главы внешнеполитической службы ЕС ответила: «Месседж Евросоюза очень четкий: ситуация должна быть разрешена быстро и мирно, и в этом контексте национальный диалог с участием всех политических сил остается решающим и очень важным».

Косьянчич подчеркнула, что Брюссель продолжает внимательно следить за развитием событий в Армении, содействует обсуждениям, начатым президентом Арменом Саркисяном, и готов продвигать заключенное с Арменией амбициозное соглашение об укреплении двусторонних отношений и демократии.

Комментируя звучащие из некоторых кругов утверждения о том, что армянские события были продиктованы Западом, Косьянчич заявила, что Брюссель с первого же дня был довольно прозрачен и открыт в своих заявлениях и позиции: то, что происходит сейчас в Армении, отражает точку зрения граждан этой страны.

«Граждане Армении ясно выразили свою позицию, и сейчас ситуация должна быть разрешена в соответствии с интересами граждан Армении и при их поддержке. В этом контексте крайне важно, чтобы национальный диалог политических сил дал результаты и разрешил создавшуюся ситуацию», — отметила официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза.

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