Казань, 28 апреля, 2018, 01:56 — ИА Регнум. ООО «Кама Кристалл Технолоджи», девять лет назад анонсировавшее проект по созданию завода по производству синтетического сапфира, который заявлялся с амбициозной целью «выбиться в мировые лидеры», проверяют на преднамеренное банкротство. Нарушений при увольнении 106 из 127 сотрудников, которых сократят с 13 июня 2018 года, прокуратура не обнаружила. Об этом сообщило набережночелнинское издание chelny-biz.ru.

Ysia.ru Прокуратура

Напомним, шум вокруг предприятия был поднят городским депутатом Сергеем Яковлевым, который обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить завод на преднамеренное банкротство и пожары, произошедшие на предприятии «при загадочных обстоятельствах».

Читайте также: Сапфировый скандал в Татарии: Чайку просят проверить завод «на странности»

В тот же день, когда было обнародовано открытое письмо депутата, стало известно, что на предприятии ожидаются массовые сокращения.

«В части увольнения сотрудников нарушений не выявлено, действовали в рамках законодательства. В части преднамеренного банкротства ещё продолжаем проверку», — отметила в комментариях набережночелнинскому изданию заместитель прокурора города Эльвира Тимирова.

В официальных комментариях местным СМИ руководитель ООО Родион Заворотченко сообщил, что в этом году предприятие взяло «курс на реструктуризацию бизнеса, сократив экономически неэффективное направление, и запустив новое — уникальное производство особо чистого оксида алюминия».

Как ИА REGNUM ранее сообщало, в конце октября 2013 года ООО «Кама Кристалл Технолоджи» было учреждено дочернее ООО «ККТ-Синтез», основным видом деятельности которого является производство алюминия. Гендиректором предприятия числится также Родион Заворотченко, уставный капитал «дочки» — 10 тыс. рублей.

Заворотченко также уточнил, что «какие-либо заявления о банкротстве здесь неуместны», так как бизнес «намерены форматировать, а все финансовые обязательства исполнять также стабильно, как делаем это на сегодняшний день».

Отметим, 15 мая 2018 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит претензии соучредителя компании, производящей искусственный корунд, ООО «Апекс». Сумма претензий составляет 320,322 млн рублей.