Ереван, 28 апреля, 2018, 01:46 — ИА Регнум. Армения останется верной своим международным обязательствам, в том числе в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС и соглашения с Евразийским экономическим союзом. Об этом 27 апреля на многотысячном митинге во втором по величине городе Армении, Гюмри, заявил лидер уличного протестного движения против продолжения правления третьего президента Армении Сержа Саргсяна и возглавляемой им Республиканской партии Армении (РПА), глава парламентской фракции «Елк» («Выход») Никол Пашинян.

facebook.com/hayk.marutyan Митинг в Гюмри

«Мы не враги России, и поскольку это само собой разумеется, скажу больше: мы не враги своей собственной страны, чтобы вести ее по неразумному и авантюрному пути. Мы говорили и говорим, что после, того как придем к власти, никаких геополитических реверсов не будет. Мы никогда не говорили и не говорим, что Армения должна выйти из ОДКБ. Мы гарантируем, что Армения останется членом ОДКБ, и не потому, что мы любим или не любим эту организацию, а потому, что это исходит из национальных интересов Республики Армения. При этом мы будем добиваться того, чтобы эта организация была более эффективной и предоставляла более серьезные гарантии для Армении и Нагорно-Карабахской Республики, чем она это делала до сих пор», — заявил Пашинян.

По его словам, эти вопросы не должны решатся в тональности противостояния, это вопросы, которые решаются мирно, терпеливо, по-партнерски.

«Мы вновь подтверждаем, что Армения останется верной всем своим международным обязательствам, в том числе в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом и Соглашения, а также с Евразийским экономическим союзом. Это не означает, что мы считаем, что в этом сотрудничестве с ЕС и ЕАЭС нет недостатков, и мы будем работать над тем, чтобы устранить их. И я уверен, что при такой мощной народной поддержке мы это обязательно сделаем», — сказал Пашинян.

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