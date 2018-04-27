Киев, 28 апреля, 2018, 01:23 — ИА Регнум. Заявление украинского президента о том, что Вооруженные силы Украины являются восьмыми в списке сильнейших армий Европы, не внушает доверия, заявил Владимир Шилов, экс-командир ВСУ, в интервью украинскому «Обозревателю».

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Украина

"Лично я в это не верю», — сказал Шилов.

Комментируя заявление из Киева о том, что «армия возрождена», украинец сказал, что хоть сейчас «не 2014 год», все же «ничего такого в армии не поменялось».

«В армии остался советский дурдом, потому что повозвращались старые офицеры, — заявил Шилов. — Советская армия, то же самое».

По словам украинского военного, «добровольческое движение угробили», и теперь «все возвращается в старое русло».

«Если бы у людей была возможность расторгнуть контракт, то 50% моментально бы расторгло и ушло на гражданку. Все действительно плохо, — подчеркнул Шилов. — Не дай бог Россия дернется все будет очень хреново».

Напомним, 25 апреля украинский президент Петр Порошенко заявил, что, по версии Global Firepower, ВСУ — «сильнейшая на европейском континенте среди вооруженных сил стран, не входящих в НАТО», армия.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, заявление украинского лидера вызвало скепсис среди его соотечественников.