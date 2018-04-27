Санкт-Петербург, 28 апреля, 2018, 00:57 — ИА Регнум. Работа по реализации задач, поставленных в послании Федеральному собранию от 1 марта, будет эффективной при тесном взаимодействии законодателей и нового правительства России, заявил российский президент Владимир Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Разумеется, в ходе реализации послания многое зависит от тесного, конструктивного взаимодействия законодателей с будущим правительством РФ», — заявил Путин.

Президент отметил, что он со своей стороны ожидает слаженности в этой работе. Он рассчитывает, что «лучшие практики сотрудничества и диалога» исполнительной и законодательной ветвей власти «получат развитие».

Российский лидер также отметил, что поставленные в послании от 1 марта задачи необходимо реализовать, поскольку от этого зависит будущее России.

В этой связи Совет законодателей будет играть важную роль, усилив координацию взаимодействия. Президент напомнил, что почти все поставленные задачи предстоит реализовать в регионах.

«Обеспечение прорыва практически во всех сферах нашей жизни — это вопрос будущего нашей страны», — сказал Путин.

Напомним, 27 апреля Путин выступил в Санкт-Петербурге перед членами Совета законодателей при Федеральном собрании РФ. Он затронул в своем выступлении ряд важных вопросов, касающихся социальной сферы, политики и экономики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о необходимости технологического прорыва российский лидер заявил днем ранее на XI съезде Российского союза ректоров в Санкт-Петербурге.