Пекин, 28 апреля, 2018, 00:28 — ИА Регнум. Подписание декларации по итогам переговоров лидеров Северной и Южной Кореи приветствуют китайские власти, сообщили в пресс-службе МИД Китая.

English1.president.go.kr Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин

Комментируя итоги встреч лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, Лу Кан, официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства, заявил:

«Китай в связи с этим поздравляет стороны и приветствует итоги встречи».

Напомним, Ким и Мун встретились 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом, где провели переговоры, по итогам которых была подписана декларация.

В документе сказано, что Пхеньяни и Сеул обязались продвигать денуклеаризацию и снижение военной напряженности на Корейском полуострове, а также способствовать миру в регионе.

Кроме того, страны запланировали в этом году подписать мирный договор, оформив таким образом окончание Корейской войны.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, комментируя успех переговоров Севера и Юга, 27 апреля американский президент Дональд Трамп в Twitter указал, что этого бы не было, если бы не Пекин.

По словам главы США, огромную роль в достижении мира на Корейском полуострове играет председатель КНР Си Цзиньпин, которого Трамп назвал своим «хорошим другом».