Москва, 28 апреля, 2018, 00:05 — ИА Регнум. Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне — 7,25%. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба финансового регулятора.

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В Центробанке отметили, что инфляция сохраняется на достаточна низком уровне. Регулятор также подчеркнул, что фактором более быстрого приближения темпов роста потребительских цен к цели в 4% станет ослабление рубля в апреле на фоне геополитической напряженности.

Но в целом, по мнению регулятора, этот фактор не создает рисков повышения цели по инфляции.

«Вместе с тем пока остается неопределенность относительно влияния произошедших событий на инфляционные ожидания», — сказано в сообщении ЦБ.

Также регулятор подтвердил свое намерение перейти к нейтральной кредитно-денежной политике уже в 2018 году.

«Банк России считает, что потенциал снижения ключевой ставки для формирования нейтральных денежно-кредитных условий уменьшился, учитывая рост процентных ставок на развитых рынках и повышение страновой премии за риск на Россию», — заявилил в ЦБ.

По итогам 2017 года Банк России снижал ключевую ставку шесть раз, в сумме на 2,25%. В текущем году ставка снижалась два раза: в феврале и марте, оба раза на 0,25%.