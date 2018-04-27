Нью-Йорк, США, 28 апреля, 2018, 00:06 — ИА Регнум. Совет безопасности ООН принял резолюцию по Западной Сахаре, 27 апреля передает агентство Associated Press.

AlbertoDV Западная Сахара

Принятая резолюция призывает к «реалистичному, практически осуществимому и устойчивому политическому урегулированию» между Фронтом ПОЛИСАРИО и Марокко.

Документ был принят 12 голосами СБ ООН. Россия, Китай и Эфиопия воздержались от голосования.

Напомним, Сахарская Арабская Демократическая Республика — западная Сахара, руководимая фронтом ПОЛИСАРИО, на сегодняшний день признана 84 государствами мира.

Тем не менее значительная часть Западной Сахары до сих пор находится под контролем Марокко, которое считает страну своими «южными провинциями».

Борьба за независимость Западной Сахары продолжается десятки лет.

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