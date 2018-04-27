Москва, 27 апреля, 2018, 22:46 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал состоявшуюся 27 апреля встречу глав КНДР и Южной Кореи и ожидаемые переговоры северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Ким Чен Ын действует, не дожидаясь встречи с Трампом. Он намерен поставить президента США перед фактом прорыва в отношениях с Южной Кореей, чтобы Трамп не смог диктовать ему свои условия. Впечатляющие ходы главы КНДР», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, переговоры лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина прошли сегодня в демилитаризованной зоне на границе двух стран. Встреча глав двух государств состоялась впервые с 2007 года.

По итогам переговоров стороны приняли совместную декларацию, в которой выразили намерение работать над полной денуклеаризацией Корейского полуострова.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, как сообщил сегодня сам президент США, должна состояться в ближайшие недели.

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