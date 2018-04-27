Вашингтон, 27 апреля, 2018, 22:48 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что «ждет с нетерпением» встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, 27 апреля передает агентство Reuters.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Я с нетерпением жду нашей встречи. Это должно быть нечто! (quite something — прим. ИА REGNUM )», — сообщил Трамп в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Вашингтоне.

Трамп также сообщил, что намерен «не повторять ошибок» прошлых президентов и идти на ослабление давления против КНДР.

«Мы не будем повторять ошибок прошлых администраций. Максимальное давление будет продолжаться до тех пор, пока не произойдет денуклеаризация», — пояснил Трамп.

Напомним, переговоры Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном ожидаются в конце мая — начале июня 2018 года.

Как передавало ИА REGNUM, ранее, 27 апреля на границе Северной и Южной Кореи состоялись исторические переговоры между Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.