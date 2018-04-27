Йошкар-Ола, 27 апреля, 2018, 22:23 — ИА Регнум. Городской суд Йошкар-Олы вынес приговор в отношении экс-министра спорта Марий Эл Сергея К. Он обвинялся в двух эпизодах преступления по ч.2 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ»).

Суд

По первому эпизоду ему назначено наказание в виде 1 года и 9 месяцев лишения свободы с запретом занимать госдолжности в течение двух лет, по второму эпизоду — 1 год 6 месяцев лишения свободы с аналогичным запретом, сообщает «Марийская правда».

При этом, руководствуясь ч.3 ст.69 и ст.73 УК РФ, суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также запретом занимать государственные должности в течение 2 лет и 6 месяцев.

Вместе с экс-министром осужден обвиняемый по ч.1 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства») бывший директор автономного учреждения «Управление спортивных сооружений Марий Эл» Александр Л. В отношении него суд избрал наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

По версии следствия, обвиняемые фиктивно устроили на работу в автономное учреждение на должности инструкторов спортсооружений членов ФК «Спартак». Им начислялась заработная плата. Объем обязательных отчислений с зарплаты «инструкторов» составил более 5 млн рублей. Кроме того, экс-министр подозревался в фальсификации документов, подготовленных для строительства спортивной площадки в Новоторъяльском районе республики в рамках госконтракта. Объем средств, перечисленных министерством за работы, которые фактически не были выполнены, составил 2,7 млн рублей.

Напомним, Сергей К. возглавлял министерство спорта Марий Эл с сентября 2015 года по май 2017 года в период правления экс-главы республики Леонида Маркелова, который в настоящее время находится в СИЗО. Маркелова задержали в апреле 2017 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки»), ч.5 ст.291 УК РФ («Дача взятки»), ч.4 ст.291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). Фигурантами дела также являются глава компании «Телекомпания 12 регион» и накануне лишенный полномочий депутата госсобрания республики, учредитель птицефабрики «Акашевская» Николай Криваш. По информации следствия, экс-глава Марий Эл через главу компании получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле 2017 года было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра сельского хозяйства региона Ираиды Д. в служебном подлоге. Ее дело объединено в одно производство с уголовным делом в отношении экс-главы Марий Эл.

23 апреля 2018 года суд вынес приговор в отношении экс-главы мингосимущества Марий Эл Натальи Х. и двух ее сыновей. Она обвинялась по ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), сыновья — по ч.4 ст.291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»). Экс-министр проведет в колонии шесть лет и заплатит штраф в размере 13 млн рублей, срок лишения свободы в отношении сыновей экс-чиновника составил пять лет.

В период правления Маркелова министром спорта Марий Эл являлся Сергей Киверин, главой мингосимущества — Наталья Хайруллова, минсельхоз республики возглавляла Ираида Долгушева. Деятельностью «Управления спортивных сооружений Марий Эл» руководил Александр Лежнин.