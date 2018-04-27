Вашингтон, 27 апреля, 2018, 22:33 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит Ирану сделать ядерное оружие, 27 апреля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Заявление по Ирану Трамп сделал в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Вашингтоне.

«Я не говорю о том, буду ли я использовать военную силу, — пояснил Трамп. — Но я вас уверяю, они (Иран) не будут делать ядерное оружие. Точно вам говорю».

Напомним, Трамп является противником ядерного соглашения 2015 года с Ираном, согласно которому Иран прекращает ядерно-ракетную программу в обмен на снятие международных санкций.

Иранские официальные лица уже заявляли, что возобновят ядерную программу в случае одностороннего выхода США из «ядерной сделки».