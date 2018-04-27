Москва, 27 апреля, 2018, 21:59 — ИА Регнум. Москва и Минск обсуждают создание единой компании-трейдера, которая будет осуществлять поставки всей молочной продукции из Белоруссии в Россию и контроль за её качеством. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба Минсельхоза России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Shivani shrivastav Молоко

Как отмечается, сегодня глава департамента Минсельхоза по регулированию рынков АПК Анатолий Куценко провёл рабочую встречу с белорусскими партнёрами, посвящённую согласованию объёмов поставок молочной продукции, а также вопросам контроля за её качеством и ценой.

В режиме видео-конференции в совещании также принял участие глава управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства Белоруссии Алексей Богданов.

В ходе переговоров с российской стороны было заявлено о необходимости совместной выработки методологии регулирования цен на молочную продукцию, изменения технических регламентов и повышения качества продукции, которые позволили бы ограничить доступ на рынок сыроподобных товаров.

Богданов отметил, что в Минске признают «наличие определённых проблем» и «готовы обеспечить контроль за качеством и объёмами поставок».

«В результате переговоров были достигнуты договорённости по объёмам большинства товарных позиций. Вопрос по оставшимся станет темой последующих консультаций, как и вопрос о создании единой компании-трейдера, которая будет осуществлять все поставки из Республики Беларусь и контроль за качеством и ценой продукции», — сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Россельхознадзор сообщил, что по результатам инспекции белорусских предприятий — производителей продукции животного происхождения российские специалисты пришли к заключению, что на территории республики действует система легализации продукции, запрещённой ко ввозу в Россию.

«При откровенном попустительстве и содействии со стороны ветеринарной службы, действует система, в рамках которой предприятия, поставляющие продукцию в Россию, при производстве используют сырьё предприятий, ввоз с которых в Россию временно ограничен, или сырьё, не предназначенное для свободной реализации», — заявили в ведомстве.

В связи с выявленными нарушениями Россельхознадзор принял решение о введении 30 апреля запрета на поставки в Россию продукции ещё пяти белорусских производителей.