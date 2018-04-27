Краснодарский край, 27 апреля, 2018, 21:55 — ИА Регнум. Курсант одного из военных училищ в ходе тренировочного полета сумел посадить учебный самолёт Л-39, двигатель которого повредила влетевшая в него птица, сообщает 27 апреля интернет-портал defendingrussia.ru.

Rwoolsey Самолёт Л-39 «Альбатрос»

Курсант 4-го курса Краснодарского военного авиаучилища Михаил Еманов совершал учебный полет в районе аэродрома Воздушно-космических сил в городе Майкоп.

Когда управляемый им самолет Л-39 поднялся на высоту 200 метров, в его двигатель влетела птица и вывела силовую установку из строя. Михаил Еманов быстро и правильно оценил ситуацию, принял решение посадить поврежденный самолёт на неподготовленную для этого площадку.

Учитывая характер этой площадки, курсант решил садиться, не выпуская шасси.

В результате Михаил Еманов успешно провел аварийную посадку, не получив никаких травм и сохранив пилотируемый им самолет, получивший лишь незначительные повреждения.

Командование Краснодарского военного авиаучилища решает вопрос, как наградить курсанта за его умелые действия.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля самолет, совершавший рейс Москва —Челябинск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани из-за курения одного из пассажиров на его борту.