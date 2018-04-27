Брюссель, 27 апреля, 2018, 21:48 — ИА Регнум. Блок НАТО намерен начать мирные переговоры с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 27 апреля передает агентство Associated Press.

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В ходе саммита в Брюсселе министры иностранных дел стран НАТО поддержали предложение президента Афганистана Ашрафа Гани о начале переговоров с исламистами.

Согласно заявлению саммита, 29 стран «едины в поддержке этого предложения» и считают его «беспрецедентной» возможностью прекратить боевые действия в стране.

Напомним, контингент НАТО находится в Афганистане с 2001 года. За многие годы войны альянс не смог добиться победы над талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На сегодняшний день, согласно ряду экспертных оценок, в том числе военных США, исламисты контролируют до 70% сельских районов Афганистана.

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