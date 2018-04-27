Вашингтон, 27 апреля, 2018, 21:41 — ИА Регнум. Американский журнал Newsweek поместил фотографию президента России Владимира Путина на обложку своего нового номера. Её снимок приводится на сайте издания.

Newsweek.com Обложка номера журнала Newsweek

«Новый железный занавес? Как Кремль пытается разделять и властвовать в Европе», — гласит надпись на обложке номера журнала от 27 апреля.

В самом материале, в частности, говорится, что «стратегия Кремля начинает работать в Венгрии».

Напомним, в марте этого года журнал Time поместил на свою обложку изображение Владимира Путина с короной на голове.