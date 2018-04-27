Вашингтон, 27 апреля, 2018, 21:55 — ИА Регнум. Соединенные Штаты намерены продолжать «кампанию давления» против Северной Кореи, несмотря на заверения Пхеньяна о денуклеаризации.

Дядя Сэм

Согласно заявлению вице-президента США Майка Пенса, «обещания и заверения» КНДР не изменят принятой стратегии.

«Обещания и заверения Северной Кореи встречаются нами со сдержанностью, бдительностью и контролем», — пояснил Пенс.

Изменить стратегию руководства не могут даже готовящиеся на высшем уровне переговоры между США и Северной Кореей.

«Планирование переговоров США и Северной Кореи продолжается, но, как мы уже говорили, кампания давления будет продолжена», — заключил Пенс.

Напомним, в конце мая — начале июня ожидаются переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Трамп сообщил журналистам, что для проведения переговоров уже выбраны «два или три» места.