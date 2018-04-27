Калининград, 27 апреля, 2018, 21:25 — ИА Регнум. По факту гибели ребёнка в результате взрыва миномётной мины на бывшем воинском полигоне в Калининградской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

Mil.ru Миномётная мина

Как уточняется, дело возбуждено по прищнакам преступления, предусмотренного статьёй 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности».

Напомним, трагический инцидент произошёл 27 апреля на территории заброшенного военного полигона у населённого пункта Корнево Багратионовского района Калининградской области.

По предварительным данным, школьники нашли боеприпас и стали в него бросать камни, в результате чего произошёл взрыв.

Мальчик 11 лет погиб на месте, ещё две девочки, 2007 и 2012 годов рождения, госпитализированы с осколочными ранениями.

В ходе расследования дело следствие намерено установить все обстоятельства, приведшие к трагическим последствиям.