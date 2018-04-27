Вашингтон, 27 апреля, 2018, 21:14 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о возможном месте переговоров с главой КНДР Ким Чен Ыном, 27 апреля передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

По словам Трампа, в настоящий момент рассматриваются «две или три» площадки для проведения переговоров.

Возможные места встречи с лидером Северной Кореи названы не были.

Напомним, переговоры Трампа с Ким Чен Ыном планируется провести в конце мая или в начале июня 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 27 апреля в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове уже состоялись исторические переговоры между Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чже Ином.