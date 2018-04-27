Вашингтон, 27 апреля, 2018, 20:56 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп отверг заявления критиков, утверждающих, что он «попадает в ловушку», собираясь встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передаёт 27 апреля The Hill.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Как отметил глава Белого дома, мирные переговоры на Корейском полуострове «никогда не заходили столь далеко», и последние события являются признаком того, что Пхеньян всерьёз говорит о ликвидации своего ядерного оружия.

«Мы не собираемся быть обыгранными, ок? Мы собираемся, надеюсь, заключить сделку, если нет — всё в порядке», — сказал Дональд Трамп.

Ранее сегодня президент США заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном должна состояться уже «в ближайшие недели». Он дал понять, что не хочет затягивать с проведением встречи, так как Вашингтон «находится в поиске путей денуклеаризации КНДР и всего Корейского полуострова».

Тем временем вице-президент США Майкл Пенс написал в своём микроблоге в Twitter, что «любые разговоры, обещания и заверения со стороны Северной Кореи будут восприниматься с осторожностью и тщательно проверяться».

«Подготовка к встрече США и КНДР продолжается, но, как мы заявляли ранее — кампания давления будет продолжаться с прежней силой», — подчеркнул Пенс.

Как передавало ИА REGNUM, 27 апреля в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи прошли переговоры лидеров двух стран Ким Чен Ына и Мун Чже Ина. Встреча лидеров Северной и Южной Кореи состоялась впервые с 2007 года и в третий раз со времён Корейской войны.

По итогам переговоров стороны приняли совместную декларацию, в которой, в частности, выразили намерение работать над полной денуклеаризацией Корейского полуострова.