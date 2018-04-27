Екатеринбург, 27 апреля, 2018, 20:38 — ИА Регнум. В Екатеринбурге взорвано основание снесённой в марте телебашни. На объекте проводятся плановые работы по демонтажу конструкций, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Снос телебашни в Екатеринбурге

По данным местных изданий, горожане в разных местах Екатеринбурга слышали звуки взрыва, сообщает издание Znak.com. А видео с места взрыва опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» группа «Типичный Екатеринбург».

Как сообщало ИА REGNUM, недостроенную телебашню в Екатеринбурге снесли 24 марта 2018 года. Строительство объекта началось в 1983 году и до 1991 года было возведено 220 метров из 361 запланированных. Необходимо отметить, что капитальная часть работ была практически завершена, так как следующие 141 метров башни по плану — это лёгкая металлическая антенна.

После развала СССР стройка была заморожена, а в 2017 году стала собственностью АО «Ледовая арена». Руководство фирмы заявило, что намерено снести недостроенную телебашню и построить на её месте спортивную ледовую арену для ХК «Автомобилист».

Отметим, что ряд специалистов утверждают, что сделать это будет непросто, так как помимо внешних конструкций и основания телебашни, предстоит разрушить особо прочный фундамент, который был залит для столь высокого объекта. Более того, эксперты не уверены, что отведённой площади хватит для строительства Ледовой арены и инфраструктуры для неё.