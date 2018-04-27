Москва, 27 апреля, 2018, 20:25 — ИА Регнум. Россельхознадзор по результатам инспекции белорусских предприятий — производителей продукции животного происхождения пришёл к заключению, что на территории республики действует система легализации продукции, запрещённой ко ввозу в Россию, сообщает 27 апреля пресс-служба российского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский флаг

Как уточняется, инспекция проводилась специалистами Россельхознадзора в период с 10 по 14 апреля 2018 года.

«В ходе инспекции было установлено, что в Республике Беларусь, при откровенном попустительстве и содействии со стороны ветеринарной службы, действует система, в рамках которой предприятия, поставляющие продукцию в Россию, при производстве используют сырьё предприятий, ввоз с которых в Россию временно ограничен, или сырьё, не предназначенное для свободной реализации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что установлены также факты поступления на белорусские предприятия говядины с Украины, с последующей её отправкой в адрес российских предприятий.

«Таким образом, происходит легализация «санкционной» продукции», — поясняют в надзорном ведомстве.

Сообщается, что основываясь на результатах инспекции, Россельхознадзор с 30 апреля вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции ещё пяти белорусских производителей: ООО «Вахавяк плюс», ООО «Мясокомбинат Кошелево», ООО «Мясокомбинат Мир», ООО «Велград» и ПУП «Каменецкий сыродельный завод».

Россельхознадзор также проинформировал Минск о необходимости провести работу по устранению выявленных нарушений и подготовить комментарии к предварительному отчёту, которые «должны содержать исчерпывающую информацию о принятых белорусской стороной корректирующих мерах по существу каждого выявленного нарушения» и «должны быть подкреплены подтверждающими документами».

«Учитывая системность нарушений, Россельхознадзор попросил белорусскую сторону провести перепроверку всех предприятий по производству молочной и мясной продукции, внесенных в Реестр Таможенного союза, оставив в нём только те предприятия, которые соответствуют требованиям ЕАЭС, и о результатах проведенной работы проинформировать Россельхознадзор», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с такой просьбой Россельхознадзор ранее в апреле уже обращался к белорусской стороне, однако она «осталась без ответа».

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