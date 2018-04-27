Астана, 27 апреля, 2018, 20:34 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в закон об ассамблеи народа республики, который направлен на укрепление единства народа, сообщили 27 апреля в пресс-службе главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Парламент Казахстана утвердил поправки 19 апреля. Авторы законопроекта сообщали, что изменения в законе формируют целостную систему правовых, социально-экономических и других мер, направленных на укрепление народа.

Документ также расширяет полномочия совета ассамблеи, повышает эффективность правового регулирования в области межэтнических отношений и вносит другие поправки.

Депутат Мажилиса парламента Казахстана Сауытбек Абдрахманов считает, что поправки в закон меняют миссию ассамблеи. По его мнению, если в 2008 году главной задачей ассамблеи было обеспечение межэтнического согласия, то сегодня — это обеспечение общенационального единства.

Отметим, ассамблея народа Казахстана — это консультативный орган при президенте республики, который способствует развитию государственной национальной политики.