Париж, 27 апреля, 2018, 20:14 — ИА Регнум. Следующим зарубежным визитом президента Франции Эммануэля Макрона после переговоров с президентом США Дональдом Трампом станут поездки в Австралию и Новую Каледонию, 27 апреля передает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Согласно сообщению офиса Макрона, поездка французского президента в Австралию и Новую Каледонию займет пять дней и стартует 1 мая.

Основным вопросом переговоров в Австралии станет военное сотрудничество между странами — в частности, контракты французской Naval Group с австралийскими ВМФ.

В Новой Каледонии, являющейся заморской территорией Франции в Тихом океане, Макрон намерен обсудить с властями предстоящий в ноябре 2018 года референдум о самоопределении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Самым ярким событием во время пресс-конференции стало смахивание перхоти с плеча Макрона, которое осуществил президент США.