Токио, 27 апреля, 2018, 19:28 — ИА Регнум. ВВС США и воздушные силы самообороны Японии проведут первые совместные воздушные учения с применением истребителей пятого поколения F-35, сообщает 27 апреля пресс-служба японского военного ведомства.

U.S. Department of Defense Истребители F-35

Воздушные учения будут проводиться с 9 по 24 мая в северной японской префектуре Аомори.

Согласно сообщению минобороны Японии, в воздушных маневрах примут участие восемь американских истребителей F-35B, а также один истребитель F-35A, четыре самолета F-2 и четыре F-15 японских сил самообороны.

Целью военных учений является отработка взаимодействия в боевых условиях. Кроме того, будет проведено учебное поражение наземных целей на полигоне базы Мисава.

«Мы хотели бы содействовать усилиям по укреплению возможностей сдерживания в рамках альянса Японии и США», — подчеркнул при этом японский министр обороны Ицунори Онодэра.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года Япония начала получать новейшие американские истребители F-35A, которые дислоцируются на базе Мисава. С апреля 2018 по март 2019 года там будут размещены 10 таких машин.

Всего минобороны Японии намерено купить 42 истребителя пятого поколения F-35A производства корпорации Lockheed Martin.

Напомним, истребитель F-35 в ходе своего создания и последующего производства стал самым дорогостоящим самолетом в истории всемирного авиастроения.