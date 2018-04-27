Екатеринбург, 27 апреля, 2018, 19:24 — ИА Регнум. В Екатеринбурге во время репетиции военного парада в честь годовщины празднования Победы в Великой Отечественной войне случилось чрезвычайное происшествие. На углу улиц Московская и Радищева загорелся фургон аварийной службы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Красноухов Возгорание автомобиля в Екатеринбурге во время репетиции военного парада

Как сообщают очевидцы с места события, около 21:00 по местному времени (19:00 по мск) прогремел сильный хлопок, а когда все обернулись, то увидели, что загорелся жёлтый фургон аварийной службы.

«Сначала чуть-чуть загорелась, а затем резко вспыхнул кузов автомобиля», — сообщил очевидец события Дмитрий Красноухов корреспонденту ИА REGNUM.

Он также отметил, что заснял ЧП на видео.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге сегодня, 27 апреля, с 20:00 началась первая ночная репетиция военного парада. В связи с этим в вечернее время движение автотранспорта по центру города ограничено. Также ночные репетиции пройдут 3 и 7 мая.