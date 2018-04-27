Санкт-Петербург, 27 апреля, 2018, 19:23 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз пошутил над своим почерком. Случай представился сегодня, 27 апреля, на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин

Во время встречи с Советом законодателей российский лидер, как обычно, делал заметки, чтобы в дальнейшем прокомментировать предложения сенаторов и депутатов. В своей ответной речи президент был вынужден сделать паузу, чтобы разобрать свой почерк.

«Написал, как курица лапой, сам не могу разобрать. Спешу, очень много интересных предложений», — сказал Путин.

На разбор собственного почерка президенту понадобилось несколько секунд, после чего он продолжил свое выступление.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда Путин иронизирует над собственным почерком. Так, в середине марта 2017 года на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Путин комментировал выступление Владимира Потанина и также не смог сразу разобрать свои заметки.

«Это, как вы сказали, не повод для, для чего? Для пессимизма. Я так написал, как курица лапой, сам не могу прочитать. Как в школе», — смеясь, сказал Путин.