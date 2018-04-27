Киев, 27 апреля, 2018, 19:11 — ИА Регнум. Аналитики британской инвестиционно-консалтинговой компании Ernst & Young (EY) констатируют рост интереса западных инвесторов к активам на территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

«Значит, стоит надеяться на возвращение иностранных инвесторов на рынок капитала Украины», — сказано в пресс-релизе по итогам исследования EY Global Capital Confidence Barometer (CCB), пишет «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что в инвестиционных рейтингах по объему сделок лидируют украинские инвесторы.

«Местным компаниям проще разобраться в ситуации, они уже работают здесь, а значит, приняли во внимание все риски страны. Иностранцам сложнее принять решение о первой инвестиции», — пишет EY.

Кроме того, управляющий партнер инвесткомпании Capital Times Эрик Найман отметил интерес иностранных инвесторов к евробондам Украины.

«Аналитик Morgan Stanley Investment Management’s Michael Kushma рекомендует покупать евробонды Египта и Украины: высокие доходности при низком риске дефолта», — пишет Найман на своей странице в Фейсбуке.

При этом руководитель офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины Юлия Ковалив считает, если рада примет закон «О концессиях», это поможет привлечь в украинскую инфраструктуру более $10 млрд инвестиций.

«Государственной поддержки недостаточно для того, чтобы раскрыть весь потенциал украинских портов, железных дорог, рек, дорог и авиапутей. Нашей инфраструктуре нужен внешний капитал. Лучшим инструментом для его привлечения является государственно-частное партнерство. Закон О концессиях №8125, который уже скоро пойдет на второе чтение в Раде — это возможность привести в транспортный сектор $10 млрд и больше инвестиционных средств», — написала Ковалив на своей странице в Фейсбуке.

В свою очередь экс-министр финансов Украины, депутат от «Блока Петра Порошенко» Виктор Пинзеник отмечает наличие инвестиционных рисков на Украине.

«Не открою секрета, если скажу: наша страна переживает инвестиционный голод. Но это не проблема нехватки средств, это проблема имеющихся инвестиционных рисков», — пояснил Пинзеник в Фейсбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года Нацбанк Украины сообщил, что украинцы присылают из-за границы на родину в разы больше валюты, чем все иностранные инвесторы вместе взятые. Например, в 2015 году украинские рабочие перечислили 7 млрд долларов, в 2016 году — 7,5 млрд долларов, в 2017 году — уже более 9 млрд долларов. При этом инвесторы в 2017 году вложили в бизнес на территории Украины около 2,3 млрд долларов.