Чебоксары, 27 апреля, 2018, 18:40 — ИА Регнум. В столице Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении четырёх человек, которых подозревают в производстве контрафактной алкогольной продукции. В ходе обысков полицейские изъяли 2,5 тыс. литров готовой алкогольной продукции и 2,2 тыс. литров спирта, сообщил ИА REGNUM руководитель пресс-службы МВД по республике Олег Ашнин.

21.мвд.рф Подпольный цех

Всего в качестве подозреваемых было допрошено восемь человек, дела завели на четверых. В поле зрения полиции они попали в конце прошлого года. В ходе наблюдения за чебоксарцами, один из которых был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, оперативники установили, что группа регулярно завозила в республику как спиртосодержащую продукцию под видом водки известных марок, так и спирт, из которого впоследствии производился немаркированный алкоголь. Производственный цех размещался в ангаре в центре Чебоксарах.

«В ходе обыска в помещении изъяли 2,5 тыс. литров готовой алкогольной продукции и 2260 литров спирта, установку для розлива жидкости, станок для закатывания бутылок, пустую тару и винтовые крышки. Для разбавления спирта использовалась обычная водопроводная вода. Оперативники установили также и мелкооптовых покупателей данной продукции, которые затем распространяли ее по всей Чувашии, а также за ее пределами», — сказал Олег Ашнин.

Всего в ходе операции проведено 30 обысков в жилых и нежилых помещениях.

Напомним, в конце прошлого года в Чувашии было завершено расследование уголовного дела в отношении шестерых мужчин, обвиняемых в сбыте контрафактного алкоголя. По данным следствия, контрафактная продукция приобреталась в Казахстане. У злоумышленников изъяли порядка 8 тыс. единиц контрафактной алкогольной продукции объемом более 5 тыс. литров. Часть изъятого алкоголя содержала токсичные микропримеси.

По данным полиции, в Чебоксарах в 2017 году выявлено 17 317 нарушений антиалкогольного законодательства, что на 3,7% меньше, чем было в 2016 году. Наложено штрафных санкций на общую сумму 30 254 130 рублей, процент взыскаемости составил 63,3%.

По информации Чувашстата, в 2017 году в Чувашии от случайных отравлений алкоголем умерли 108 человек (в 2016 году — 144), от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями — 103 (в 2016 году — 102).