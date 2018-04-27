Екатеринбург, 27 апреля, 2018, 18:41 — ИА Регнум. В Екатеринбурге скончался мужчина, который был доставлен в больницу после перестрелки на улице Кузнечной. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Путь Карлито». Реж. Брайан Де Пальма. 1993. США Стрельба

«Днём 27 апреля в помещении по улице Кузнечная в Екатеринбурге обнаружено тело мужчины с признаками криминальной смерти в виде огнестрельного ранения. На месте происшествия находился и второй пострадавший, который также с огнестрельным ранением доставлялся в больницу. Но несмотря на оказанную медицинскую помощь, указанный мужчина через некоторое время скончался», — сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

По данным местных изданий стрельба была открыта в офисе фирмы, которая занимается арендой и торговлей недвижимостью. Очевидцы сообщили, что слышали четыре хлопка, сообщает издание «Новый день».

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о стрельбе поступило в полицию около 16:00 по местному времени. На место выехали сотрудники полиции и следственного комитета. Было обнаружено тело погибшего мужчины и раненый, которого немедленно доставили в больницу. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ.