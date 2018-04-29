Москва, 30 апреля, 2018, 01:09 — ИА Регнум. Восстановление былых достижений авиационной промышленности России — вот что потребуется для выполнения заявленного ПАО «Туполев» плана по строительству 10 модернизированных бомбардировщиков Ту-160М2. Чем отличается новая модификация бомбардировщика от своего предшественника и каковы перспективы ее использования, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Alexander Beltyukov Туполев Ту-160

Имевшие место еще в 2015 году новости о возобновлении производства Ту-160 означали, что именно этот самолет признан наиболее перспективным для пополнения рядов российской стратегической авиации. Планам же по освоению проекта ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации) придется пока подвинуться в сторону. Решение вполне здравое, следующее из трезвой оценки собственных возможностей; даже возобновление производства уже «обкатанного» Ту-160 и дооснащение его новейшей электроникой и современными двигателями до варианта Ту-160М2 потребует от российских авиастроителей серьезного напряжения сил.

В следующие 9 лет в строй должно встать 10 новых Ту-160М2. В своем обновленном варианте «Белый лебедь» должен стать заменой для своих устаревших собратьев и освоить роль основного бомбардировщика как в решении региональных задач, так и предотвращении глобального конфликта.

Узнайте детали: Начата постройка Ту-160М2 — на что способен обновлённый «Белый лебедь»?

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