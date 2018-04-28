Вашингтон, 28 апреля, 2018, 19:14 — ИА Регнум. Как сложились последующие за ударом по Сирии дни Дональда Трампа, пишет обозреватель ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Удар по Сирии после массированной пропаганды, призывавшей «наказать тирана Асада», казалось бы, должен был упрочить репутацию Трампа. На деле же вышло иначе. Как только об ударе стало известно, многие оппозиционные политики и журналисты сменили тон и вместо мантры о необходимости «жесткой реакции на бесчеловечную атаку» заговорили о том, что удар не санкционирован конгрессом и потому незаконен. А как раз те, кто боялся чреватого ядерной войной конфликта, подняли тему недостаточности произведенных действий. Несмотря на такую инверсию, в целом американское общество отнеслось к удару по Сирии явно позитивно.

На этом фоне в США близился выход книги бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который после сирийских событий резко активизировался в медийном пространстве. Казалось, на него накинулась большая часть американской прессы, сам же Коми щедро критиковал Трампа, еще больше усиливая информационную волну. В оценках Коми не стеснялся, называл президента недостойным своего места лжецом, сравнивал с мафиозным боссом и выкладывал самые дикие мифы — разумеется, предварительно «подстелив соломку» в виде оберегающей формулы: «Не думал, что когда-нибудь скажу такое, но, я не знаю, правда ли то, что…», — после чего можно было услышать что угодно, вплоть до участия Трампа в оргии с писающими проститутками, причем самое ужасное, что дело было в Москве. Кстати, предзаказ книги Коми «Высшая верность» уже составил 200 тысяч экземпляров.

Медийный триумф Коми прервали только приближающиеся переговоры глав США и КНДР. Противостояние внутри Вашингтона далеко не исчерпалось с ударом по Сирии — оно лишь обостряется.

Читайте подробности: Белый дом в финале предвыборного периода: проигрывать больше нельзя

Также обратите внимание на другие статьи Ивана Кузнецова в проекте «Хроники турбулентной Америки».