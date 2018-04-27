Симферополь, 27 апреля, 2018, 18:25 — ИА Регнум. Реабилитация борцов за русский Крым может пошатнуть статус так называемой команды победителей, которая стоит у власти на полуострове. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил крымский политик и правозащитник Вадим Мордашов, комментируя нежелание депутатов Госдумы РФ принимать соответствующий законопроект.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Напомним, 10 апреля Государственная дума РФ отклонила изменения в закон «О реабилитации жертв политических репрессий» — в части распространения его действия на жителей полуострова, подвергшихся за свои убеждения политическим репрессиям с 24 августа 1991 года по 18 марта 2014 года.

По словам Вадима Мордашова, проблема, которая не первый год будоражит общественное мнение, приобретает всё большую остроту.

«К сожалению, вопиющий случай, как с Валерием Подъячим, который до сих пор не может добиться реабилитации по судимости за «нарушение территориальной целостности Украины», далеко не единственный в Крыму. Хотя, казалось бы, вопрос пострадавших от украинских репрессий в борьбе за российский статус полуострова решается элементарно: принятием соответствующего закона», — отметил правозащитник.

По его мнению, рассмотрение так нужного крымчанам законопроекта стопорится по самым банальным причинам.

«Этот законопроект внесли депутаты из других регионов, в частности, представитель Челябинска Иван Никитчук, Сергей Вострецов из Санкт-Петербурга и целый ряд депутатов от КПРФ и ЛДПР. Но их инициативу парламентарии от Крыма проигнорировали, в том числе знаменитая «патриотка» России и ревнительница Николая II Наталья Поклонская, прославившаяся больше своей борьбой против фильма «Матильда», а не реальными делами. Не сделал этого и сенатор Сергей Цеков, который, кстати, является председателем «Русской общины Крыма». Вполне логично, что в ГД депутаты-некрымчане полагаются на мнение своих «авторитетных коллег» из Крыма, не вникая досконально в каждый законопроект, касающийся непосредственно избирателей с полуострова. Откуда, скажем депутату ГД из Ханты-Мансийска знать чисто внутрикрымские проблемы? Поэтому представителям других регионов просто некогда задумываться, почему их коллеги из Крыма не поддерживают законопроект», — полагает правозащитник.

Отвечая на вопрос о том, почему же крымские депутаты и сенаторы игнорируют этот вопрос, Вадим Мордашов высказал предположение, что ключевую роль тут играет их политическое прошлое.

«Многие крымчане знают, что на самом деле большая часть так называемой крымской команды победителей состоит из «переобувшихся» в 2014 году «трофейных» украинских чиновников, которые в критический момент, подчиняясь обстоятельствам, пришли к власти в уже российском Крыму», — уверен правозащитник.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, крымчан Валерия Подъячего и его соратника Семёна Клюева условно осудили в 2011 году за «нарушение территориальной целостности Украины». После 2014 года педагог с 20-летним стажем Подъячий не может из-за статьи трудоустроиться.

Чтобы восстановить справедливость, Подъячий подал иск в Киевский районный суд Симферополя, который 2 августа 2017 года признал, что он совершил преступление против национальной безопасности Украины. В декабре 2017 года Верховный суд Крыма отменил приговор украинского суда, однако отказал им в праве на реабилитацию. 13 февраля 2018 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РК также отказала в удовлетворении апелляционной жалобы.

«Те, кто приносил присягу на служение Украине, не могут быть объективны на процессе по реабилитации борцов за российский полуостров, добивавшихся возвращения Крыма и Севастополя под юрисдикцию РФ вопреки украинскому законодательству», — комментировал свою позицию ИА REGNUM Валерий Подъячий.

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Грязные игры крымских престолов

Позже борцы за российский Крым обвинили сотрудников местной Фемиды в двойной игре.

«Верховный Суд посчитал, что я и Семён Клюев когда-то совершили преступление уже с точки зрения российского законодательства. Хотя согласно ст.2 Федерального Закона №91-ФЗ, преступность и наказуемость деяний, совершённых на территориях Крыма и Севастополя до 18 марта 2014 года, определяются на основании уголовного законодательства РФ», — заявлял корреспонденту ИА REGNUM Подъячий.

Также напомним, что в разгар четвёртой годовщины празднования «Крымской весны», 26 февраля в днепропетровском СИЗО была найдена мертвой пророссийская активистка Марина Меньшикова, которую накануне ареста второй раз за последний год депортировали из Крыма из-за проблем с оформлением регистрации.