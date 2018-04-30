Филипповское сельское поселение, Владимирская область, 30 апреля, 2018, 04:01 — ИА Регнум. Мусороперерабатывающий комплекс (МПК), строительство которого запланировано во Владимирской области, уже стал притчей во языцех и предметом протестов местных жителей. Почему так настойчивы те, кто проталкивает идею строительства опасного объекта в самом неподходящем месте, рассказывает специальный корреспондент ИА REGNUM Игорь Свирин.

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Детали, обнаруживающиеся при ближайшем рассмотрении проекта строительства МПК в окрестностях пос. Филипповское, буквально шокируют. Сопоставляя данные, полученные в ходе журналистского расследования, можно с уверенностью утверждать: демонстрируемая общественности часть проекта — лишь ширма, прикрывающая масштабный план по заполнению огромной территории строительным мусором от московской реновации. Это уже недопустимый обман общественности.

Мало того, мусор в промышленных масштабах предполагается складировать и перерабатывать прямо в экологически уязвимом районе, что в случае аварии оставит без питьевой воды не только десятки соседних населенных пунктов. Под угрозой может оказаться водоснабжение всего Восточного Подмосковья. Строительство МКП становится преступным деянием, способным обернуться настоящей катастрофой. Что сможет остановить разгулявшихся «мусорных баронов»?

Читайте подробности в статье: В угоду мусорным королям Восточное Подмосковье оставляют без питьевой воды

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