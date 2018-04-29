Дамаск, 29 апреля, 2018, 17:21 — ИА Регнум. Ложь, опирающаяся не на доказательства в виде фактов, а на манипулятивные приемы и давление на эмоции воспринимающего — вот что скрывается за новомодным словечком «фейк». Как перестать следовать на поводу у ставшей модной в информационном пространстве политизированной лжи и начать называть вещи своими именами, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Виктор Грибачев.

Клод Верлинд. Марионетки

Механизмы воздействия на зрителя отработаны пропагандой давным-давно. Ярким, шокирующим снимком или сообщением можно привлечь внимание к тому или иному событию, а можно, искусно подтасовывая информацию, изменять смысл происходящего. А когда правда всплывет на поверхность, оказывается уже поздно. Вот такой, казалось бы, нехитрый, но раз за разом используемый прием демонстрируют всему миру и собственным согражданам западные политики.

Из совсем недавних примеров — постановочные кадры и видеозаписи нанятой команды по производству дезинформации, т.н. Белых касок, повествующие о «химической атаке» правительственных войск Сирии в городе Дума. Разоблачение этого трюка до сих пор игнорируется США, Англией и Францией, учинившими «ответную» ракетную атаку на сирийские объекты. Неужели на Западе не нашлось никого из независимых журналистов, кто бы усомнился в реальности топорно сляпанной дезинформации?

Читайте статью «Фейк», «липа» и «деза»: недетские игры США в химические атаки и другие публикации Виктора Грибачева об американской внешней политике.