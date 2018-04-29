Москва, 29 апреля, 2018, 16:17 — ИА Регнум. Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа предварительно намечены на ноябрь. Каковы позиции сторон, что известно о планах по переговорам лидеров РФ и США на данный момент и что может измениться к этому времени, пишет обозреватель ИА REGNUM Александр Халдей.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Американские демонстрации агрессивного поведения по отношению к России и ее союзникам, подкрепленные провокациями той же Великобритании, заставляют многих в России высказывать нетерпение. Мол, выжидательная позиция, занятая официальными лицами страны, способна только раззадоривать агрессора. Между тем, если рассматривать проблему сложившихся отношении с точки зрения теории искусства переговоров, выжидательная позиция Москвы выглядит не такой уж и слабой. Действительно, Штаты сами находятся в незаконченном транзите с неизвестным исходом, борьба сторонников и противников Трампа продолжается. Время работает против США, в запасе у которых, помимо «последней обоймы», сиречь экономических санкций, ничего нет.

Прямая горячая конфронтация США и РФ хоть в какой-либо точке планетарного противостояния приведет только к ухудшению позиции Вашингтона, ослаблению его возможности договориться о чем-либо. Так что грозные утверждения о «грядущей в ноябре капитуляции России» стоит расценивать как попытку противника улыбнуться при плохой игре. Что же определят грядущие переговоры с точки зрения долгосрочных стратегий России и США?

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