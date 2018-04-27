Москва, 27 апреля, 2018, 18:01 — ИА Регнум. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв объяснил, почему нужен саммит глав США и КНДР.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин подписали по итогам межкорейского саммита совместную декларацию, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договор.

Говоря об исторической встрече глав двух корейских государств, Косачёв отметил, что она связана с процессом урегулирования вокруг северокорейской ядерной программы.

«И здесь саммит двух Корей может рассматриваться скорее как шаг к более важному этапу — встрече лидеров США и КНДР, где объективно имеет смысл искать выход из нынешнего кризиса», — отметил сенатор в соцсети.

По его мнению, вряд ли можно рассчитывать на радикальные уступки со стороны КНДР, так как пока она рассматривает свои ядерные ракеты как, по сути, единственную гарантию от потенциальной агрессии США.

«И если не будет найден какой-то иной механизм гарантий, то серьезных подвижек не будет. Но для этого и нужен саммит глав США и КНДР», — указал он.

При этом Косачёв обратил внимание на то, что у процесса объединения Северной и Южной Кореи могут быть свои оппоненты и внутри, и вне двух стран.

«Скажем, уже известно, что возражения против объединения двух Германий в свое время имели британцы, хотя и не высказывали их вслух — они боялись появления сильного германского государства в Европе; и неизвестно, будут ли сейчас в восторге от появления сильного корейского государства с ядерными технологиями и мощной экономикой, например, те же США, которые пока имеют в лице Южной Кореи верного союзника, зависимого от Вашингтона в вопросах безопасности и решения межкорейских проблем», — напомнил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, подписанная главами государств декларация провозглашает «новую эру мира» на Корейском полуострове и стремление к его полной денуклеаризации. «Север и Юг будут добиваться полного и всеобъемлющего улучшения и развития отношений и тем самым приближать будущее совместное процветание и воссоединение», — говорится в документе.