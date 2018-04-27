Кемерово, 27 апреля, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Представитель Сибирской генерирующей компании (СГК) Яна Семёнова вошла в новый состав Общественной палаты Кемеровской области. Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, выборы в Общественную палату состоялись 26 апреля. Тридцать её представителей, ранее утверждённых губернатором и Советом народных депутатов, выбрали последнюю треть — пятнадцать представителей от местных общественных объединений.

Пресс-служба СГК Яна Семенова

Общественная палата Кемеровской области как институт гражданского общества была создана в Кузбассе в 2006 году. В её состав входит 45 человек, срок полномочий — три года. С учётом выборов от 26 апреля состав палаты обновился на 38%. Список шестого состава размещён на официальном сайте Общественной палаты.

Первое пленарное заседание, на котором Общественная палата Кемеровской области изберёт председателя и его заместителей, сформирует комиссии, утвердит Регламент и Кодекс этики, пройдёт в мае 2018 года.

Справка. Яна Семёнова — начальник отдела охраны окружающей среды Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании. Работает в компании с 2013 года. Имеет два высших образования в области экологии и юриспруденции. Проходила профессиональную подготовку в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров для отраслей народного хозяйства РФ, а также получила степень МВА по направлению «Менеджмент».