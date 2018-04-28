Москва, 28 апреля, 2018, 18:15 — ИА Регнум. Капитализм — сложное понятие, которое разные группы пытаются подогнать под удобные им определения. Но теперь вопрос о капитализме для России становится ключевым, ведь российская общественная и государственная система испытывают все более угрожающее внешнее воздействие. Можно ли улучшить российский капитализм и если да, то как это сделать, пишет в своей статье обозреватель ИА REGNUM Александр Халдей.

Владыка мира — капитал, золотой кумир. Советский плакат

Основная уязвимость российского капитализма заключается в его зависимости от внешних инвестиций. Таким он задумывался в 80−90 годы прошлого столетия, и тогда это казалось «преимуществом системы», позволяющим России врасти в планетарную экономику. Но с тех пор многое изменилось — ударными темпами и в приказном порядке созданный советской партноменклатурой «класс капиталистов» оказался несоответствующим задачам самостоятельного развития страны в условиях внешнего давления. Офшорные аристократы, составившие немалую часть нынешней российской элиты, оказались независимы от нужд страны, но открыты воздействию со стороны наднациональных финансовых структур, мировых центров эмиссии.

Решение здесь может быть только одно: планомерное создание новой элиты, более зависимой от ситуации в стране, чем от воли внешних сил. А от того, как будут чувствовать себя созданные на предыдущем этапе т.н. русские олигархи, ничего не зависит. По очень простой причине — их финансы по большей части к России никакого отношения не имеют.

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