Вытрезвители планируют создавать за счет регионов, а отвечать будет Минтруд
Санкт-Петербург, 27 апреля, 2018, 16:29 — ИА Регнум. «Ответственным за вытрезвители» должен стать Минтруд. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»).
Ранее вытрезвители содержали при отделах милиции, но в 2010 году, по указу президента РФ Дмитрия Медведева, такую функцию органов внутренних дел сочли несвойственной и избыточной.
Парламентарий в ходе заседания президиума Совета законодателей озвучил мнение профильного комитета: ответственным органом исполнительной власти по координации деятельности специализированных учреждений для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения и не нуждающимся в оказании медицинской помощи может стать Министерство труда и социальной защиты РФ.
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Создание этих специализированных учреждений будет наиболее целесообразным в структуре органов социальной защиты населения субъекта РФ или органов местного самоуправления с финансированием из соответствующих бюджетов, отметил парламентарий.
Предлагается наделить субъекты РФ полномочиями по организации деятельности специализированных учреждений для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, а также законодательно закрепить правовой статус таких учреждений, порядок их взаимодействия с органами внутренних дел и медицинскими организациями.
«Это могут быть бюджетные учреждения, оказывающие социальную услугу в виде предоставления временного приюта лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, деятельность которых осуществляется в рамках межведомственного соглашения о взаимодействии между органами социальной защиты населения, здравоохранения и внутренних дел», — сказал Морозов.
По мнению депутатов профильного комитета, в штатном расписании таких учреждений обязательно должен быть сотрудник МВД или сотрудник охраны, а также фельдшер для осуществления наблюдения за «пациентами» и, в случае необходимости, оказания им первичной доврачебной медико-санитарной помощи или организации эвакуации в медицинские организации бригадой скорой медицинской помощи.
Согласно статистике, в России ежегодно в больницы доставляются около 1 млн человек, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Из них госпитализируются только 30%, отказываются от получения медицинской помощи 8% из числа доставленных, получают помощь в приемных отделениях — 22,5%, и более 35% лиц, доставленных в медицинские организации, не нуждаются в оказании медицинской помощи.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, с предложением вернуть вытрезвители выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она добавила, что необходимо также разграничить полномочия Федерации, регионов, органов МСУ и определиться с головными ведомствами, при этом избегая любого произвола и коррупционных проявлений в этой сфере.
В преддверии предстоящего чемпионата мира по футболу замглавы правительства РФ Виталий Мутко заявил о необходимости возрождения медицинских вытрезвителей, чтобы создавать «человеческие условия» для иностранных болельщиков.