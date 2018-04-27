Санкт-Петербург, 27 апреля, 2018, 16:29 — ИА Регнум. «Ответственным за вытрезвители» должен стать Минтруд. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»).

Цитата из к/ф «100 грамм для храбрости». Реж. Борис Бушмелёв, Анатолий Маркелов, Георгий Щукин. 1976. СССР В вытрезвителе

Ранее вытрезвители содержали при отделах милиции, но в 2010 году, по указу президента РФ Дмитрия Медведева, такую функцию органов внутренних дел сочли несвойственной и избыточной.

Парламентарий в ходе заседания президиума Совета законодателей озвучил мнение профильного комитета: ответственным органом исполнительной власти по координации деятельности специализированных учреждений для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения и не нуждающимся в оказании медицинской помощи может стать Министерство труда и социальной защиты РФ.

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Создание этих специализированных учреждений будет наиболее целесообразным в структуре органов социальной защиты населения субъекта РФ или органов местного самоуправления с финансированием из соответствующих бюджетов, отметил парламентарий.

Предлагается наделить субъекты РФ полномочиями по организации деятельности специализированных учреждений для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, а также законодательно закрепить правовой статус таких учреждений, порядок их взаимодействия с органами внутренних дел и медицинскими организациями.

«Это могут быть бюджетные учреждения, оказывающие социальную услугу в виде предоставления временного приюта лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, деятельность которых осуществляется в рамках межведомственного соглашения о взаимодействии между органами социальной защиты населения, здравоохранения и внутренних дел», — сказал Морозов.

По мнению депутатов профильного комитета, в штатном расписании таких учреждений обязательно должен быть сотрудник МВД или сотрудник охраны, а также фельдшер для осуществления наблюдения за «пациентами» и, в случае необходимости, оказания им первичной доврачебной медико-санитарной помощи или организации эвакуации в медицинские организации бригадой скорой медицинской помощи.

Согласно статистике, в России ежегодно в больницы доставляются около 1 млн человек, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Из них госпитализируются только 30%, отказываются от получения медицинской помощи 8% из числа доставленных, получают помощь в приемных отделениях — 22,5%, и более 35% лиц, доставленных в медицинские организации, не нуждаются в оказании медицинской помощи.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с предложением вернуть вытрезвители выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она добавила, что необходимо также разграничить полномочия Федерации, регионов, органов МСУ и определиться с головными ведомствами, при этом избегая любого произвола и коррупционных проявлений в этой сфере.

В преддверии предстоящего чемпионата мира по футболу замглавы правительства РФ Виталий Мутко заявил о необходимости возрождения медицинских вытрезвителей, чтобы создавать «человеческие условия» для иностранных болельщиков.